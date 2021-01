Conte a Mattarella “Sulla crisi chiarimento politico in Parlamento” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Il capo dello Stato ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali – il relativo interim è stato assunto dal presidente del consiglio dei ministri -, da Elena bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e da Ivan scalfarotto, sottosegretario di Stato. Lo rende noto il Colle.“Il presidente del Consiglio ha illustrato al presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi” a seguito delle dimissioni della delegazione di Italia Viva dal Governo e “ha rappresentato la volontà di promuovere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio Giuseppe.Il capo dello Stato ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali – il relativo interim è stato assunto dal presidente del consiglio dei ministri -, da Elena bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e da Ivan scalfarotto, sottosegretario di Stato. Lo rende noto il Colle.“Il presidente del Consiglio ha illustrato al presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi” a seguito delle dimissioni della delegazione di Italia Viva dal Governo e “ha rappresentato la volontà di promuovere in ...

