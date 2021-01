Cina, un morto per Covid: non accadeva da 8 mesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di nuovo un morto per Covid in Cina: dati allarmanti, torna la paura. Non accadeva da ben otto mesi morto di Covid in Cina, non accadeva da 8 mesiScoppia di nuovo il panico in Cina e soprattutto nello Hebei: lì, proprio nei giorni scorsi, si è registrata la presenza di un nuovo focolaio Covid con record di contagi relativo agli ultimi mesi. Tutto sembrava finito, e invece no. Anche la Cina torna a tremare per quella che potrebbe essere una nuova enorme ondata di contagi e, inevitabilmente, di morti. E infatti la notizia appena arrivata, purtroppo, parla proprio di questo: il Covid ha già tolto la vita ad un’altra persona nell’Hebei e ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di nuovo unperin: dati allarmanti, torna la paura. Nonda ben ottodiin, nonda 8Scoppia di nuovo il panico ine soprattutto nello Hebei: lì, proprio nei giorni scorsi, si è registrata la presenza di un nuovo focolaiocon record di contagi relativo agli ultimi. Tutto sembrava finito, e invece no. Anche latorna a tremare per quella che potrebbe essere una nuova enorme ondata di contagi e, inevitabilmente, di morti. E infatti la notizia appena arrivata, purtroppo, parla proprio di questo: ilha già tolto la vita ad un’altra persona nell’Hebei e ...

Non si allenta la morsa del Covid-19. Alla vigilia dell'arrivo del team dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), la Cina, che ha visto il numero ...

