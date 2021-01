Caso Suarez | chat della ministra col Viminale Si può accelerare pratica cittadinanza?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) De Micheli scriveva al capo di gabinetto: la Juve chiede notizie, mi consigli di metterli in contatto con un tuo dirigente?

ZZiliani : Sul caso #Suarez la notizia è che nessuno, nè magistrati nè Università, sembra voler fare sconti ai responsabili de… - ZZiliani : Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avan… - Gazzetta_it : #Juve #Suarez, nuove rivelazioni sull'inchiesta di Perugia - rpiantanida : RT @ZZiliani: Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avanza tempo,… - Peosili : RT @90ordnasselA: Il #CorSera pubblica la chat tra il Min. Trasporti #DeMicheli con il capo gabinetto Min. Interno #Frattasi sul caso #Suar… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

La chat di Paola De Micheli col capo di gabinetto del ministero dell’Interno. E nell’interrogatorio il dirigente Juve Paratici rivela: l’affare era fatto per 10 milioni ...De Micheli (non indagata) scriveva al capo di gabinetto: la Juve chiede notizie, mi consigli di metterli in contatto con un tuo dirigente?