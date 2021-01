Call of Duty Warzone ha un nuovo aggiornamento che nerfa il DMR e altre armi per la seconda volta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una nuova patch di Call of Duty: Warzone nerfa il DMR per la seconda volta in una settimana, oltre a correggere il glitch degli stimolatori infiniti che è tornato prepotentemente nel gioco. Questo aggiornamento segue le lamentele dei giocatori i quali hanno constatato che alcune delle armi presenti in Warzone erano ancora troppo potenti. Il DMR è arrivato all'interno di Call of Duty: Warzone quando il battle royale si è fuso con Call of Duty: Black Ops Cold War il mese scorso, e da allora ha dominato il gameplay. Ecco cosa fa l'ultima patch per quanto riguarda il DMR: Ovviamente anche altre armi sono state ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una nuova patch diofil DMR per lain una settimana, oltre a correggere il glitch degli stimolatori infiniti che è tornato prepotentemente nel gioco. Questosegue le lamentele dei giocatori i quali hanno constatato che alcune dellepresenti inerano ancora troppo potenti. Il DMR è arrivato all'interno diofquando il battle royale si è fuso conof: Black Ops Cold War il mese scorso, e da allora ha dominato il gameplay. Ecco cosa fa l'ultima patch per quanto riguarda il DMR: Ovviamente anchesono state ...

