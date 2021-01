Calendario Coppa Italia oggi: orari partite, tv, streaming, programma RAI (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prosegue la lunga settimana della Coppa Italia di calcio 2021, che vedrà disputarsi quest’oggi altre due partite, iniziando dalle ore 17.45, quando il Sassuolo do Roberto De Zerbi affronterà la SPAL, mentre alle 21.15 sarà la volta dell’Atalanta, ancora alle prese con il caso Papu Gomez, che se la vedrà con il Cagliari di Radja Nianggolan. Le sfide saranno valide per gli ottavi di finale, a gara secca, e saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva dalla RAI, che detiene i diritti sulla competizione, precisamente sul canale Rai 2, mentre non mancherà la copertura streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Il programma di giornata e dove vedere le partite in tv e ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Prosegue la lunga settimana delladi calcio 2021, che vedrà disputarsi quest’altre due, iniziando dalle ore 17.45, quando il Sassuolo do Roberto De Zerbi affronterà la SPAL, mentre alle 21.15 sarà la volta dell’Atalanta, ancora alle prese con il caso Papu Gomez, che se la vedrà con il Cagliari di Radja Nianggolan. Le sfide saranno valide per gli ottavi di finale, a gara secca, e saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva dalla RAI, che detiene i diritti sulla competizione, precisamente sul canale Rai 2, mentre non mancherà la coperturasulla piattaforma gratuita Rai Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Ildi giornata e dove vedere lein tv e ...

