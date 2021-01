Amici 20-Arianna: la richiesta di Arisa scontenta tutti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri 13 Gennaio 2021 il daytime di Amici ha avuto una protagonista principale. Il legame Amici 20-Arianna è sempre più stretto, la cantante è molto aiutata dalla sua maestra di canto Arisa che la difende a spada tratta. Una sua richiesta ha scatenato liti e discussioni anche molto accese. Amici 20-Arianna: che cosa è successo? A far scoppiare le discussioni più aspre è stata Arisa. La coach ha inviato una clip ai ragazzi chiedendo alla produzione di poter salvare Arianna dalla prossima sfida. La richiesta avanzata dalla prof di canto di Amici di Maria De Filippi, si riferisce al provvedimento disciplinare che è ancora pendente nei confronti dell’aspirante cantante diciannovenne. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri 13 Gennaio 2021 il daytime diha avuto una protagonista principale. Il legame20-è sempre più stretto, la cantante è molto aiutata dalla sua maestra di cantoche la difende a spada tratta. Una suaha scatenato liti e discussioni anche molto accese.20-: che cosa è successo? A far scoppiare le discussioni più aspre è stata. La coach ha inviato una clip ai ragazzi chiedendo alla produzione di poter salvaredalla prossima sfida. Laavanzata dalla prof di canto didi Maria De Filippi, si riferisce al provvedimento disciplinare che è ancora pendente nei confronti dell’aspirante cantante diciannovenne. ...

