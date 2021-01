Aggressione a Ponte Milvio di una troupe Rai, scatta il Daspo per i due ultrà della Lazio arrestati. Gli indagati non potranno frequentare i locali della movida (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo le perquisizione e gli arresti domiciliari di ieri da parte della Digos capitolina, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma hanno notificato i cosidetti “Daspo Willy” ai due ultras della Lazio che si sono resi protagonisti dell’Aggressione alla troupe della Rai che lo scorso 20 dicembre stava realizzando alcuni servizi connessi all’emergenza pandemica per conto della trasmissione “Storie italiane”. Nei confronti degli arrestati, il Questore Carmine Esposito, ha applicato per la prima volta nella provincia di Roma, la nuova norma varata dopo l’uccisione di Willy Monteiro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo le perquisizione e gli arresti domiciliari di ieri da parteDigos capitolina, gli agentiDivisione AnticrimineQuestura di Roma hanno notificato i cosidetti “Willy” ai due ultrasche si sono resi protagonisti dell’allaRai che lo scorso 20 dicembre stava realizzando alcuni servizi connessi all’emergenza pandemica per contotrasmissione “Storie italiane”. Nei confronti degli, il Questore Carmine Esposito, ha applicato per la prima volta nella provincia di Roma, la nuova norma varata dopo l’uccisione di Willy Monteiro ...

