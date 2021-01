Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE PER LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE TRA LE USCITE ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE DEL CENTRO PER I CANTIERI ATTIVI ANDIAMO A FROSINONE SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, LAVORI ALLA RETE IDRICA AL KM 3+500 CIRCA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA MARIA ISOLA CASAMARI E TECCHIENA TRASPORTO FERROVIARIO RIPRISTINATA LA LINEA-ORTE-ANCONA, PRECEDENTEMENTE RIMODULATA PER UNA FRANA. DA MARCO CILUFFO PER IL ...