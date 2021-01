Via libera al Recovery Plan. La trattativa continua, ma il governo è a un passo dalla crisi. Grillo: serve un patto tra tutti i partiti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Il premier duro sul Mes: non speculate sui morti. Si va alla conta in Aula Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Il premier duro sul Mes: non speculate sui morti. Si va alla conta in Aula

Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - MediasetTgcom24 : Recovery, via libera del Cdm: astenute due ministre di Italia viva #recoveryplan - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Ecco cosa contiene il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 210 miliardi. Ottenuto il via libera del Governo andrà… - ultimenotizie : 'Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del #RecoveryPlan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il la… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Mise a Ovs per l’acquisto di Stefanel, buona la reazione della Borsa Il Sole 24 ORE Recovery plan, via libera del governo. Ma Italia Viva non lo vota e la crisi si avvicina

I due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si sono astenute dal voto, stanotte, per l’assenza del Mes insieme al Piano ...

Fusione con Psa, via libera al dividendo straordinario per gli azionisti di Fca

Via libera al dividendo straordinario per gli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles in seguito alla fusione con Peugeot Citroen da cui nasce Stellantis. Il dividendo straordinario di 1,84 euro per az ...

I due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si sono astenute dal voto, stanotte, per l’assenza del Mes insieme al Piano ...Via libera al dividendo straordinario per gli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles in seguito alla fusione con Peugeot Citroen da cui nasce Stellantis. Il dividendo straordinario di 1,84 euro per az ...