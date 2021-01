Veneto | Zaia | “La protesta #ioapro? Con i ristori non esisterebbe”

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) VENEZIA – “Io non sono scandalizzato dalle proteste, mi metto nei panni dei tanti operatori…”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “Le proteste nascono da un fatto, se i ristori ci fossero e arrivassero in tempo reale nessuno penserebbe di aprire. È fondamentale dare i soldi a questi operatori che non vogliono la luna ma chiedono semplicemente di poter mantenere in vita la loro attività”, continua Zaia. “La protesta è il sale della democrazia, ma dobbiamo fare in modo che non si trasformi in contagio”, avverte poi il presidente Veneto auspicando che si eviti “la lotta tra guardie e ladri”. A chi porta avanti la campagna #ioapro “va il merito di non essersi fatti strumentalizzare politicamente”, conclude Zaia che ribadisce: “stiamo parlando “di un problema che non esisterebbe se ci fossero i ristori”.