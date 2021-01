Agenzia_Ansa : #Covid: sviluppati i #nanoanticorpi che bloccano il #virus A partire da lama e alpaca. Funzionano anche con variant… - CorriereQ : Covid:Vaia(Spallanzani),anche varianti rilevabili da tamponi - SPrevenire : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: sviluppati i #nanoanticorpi che bloccano il #virus A partire da lama e alpaca. Funzionano anche con varianti. Ora… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Varianti Covid, Vaia (Spallanzani): «I tamponi sono in grado di rilevarle e i vaccini sono comunque efficaci» - fradanilo62 : Da Trastevere al Pigneto, le varianti del Covid nella Capitale: la rassegna (da ridere) dello scrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

La situazione in Gran Bretagna è gravissima, tanto che il sistema sanitario nazionale del Regno Unito (Nhs) sta valutando la possibilità di dimettere in anticipo i pazienti ricoverati per trasferirli ...In Messico si contano 1.556.028 casi di contagio e 135.682 morti. Dal primo giugno 2020 il paese ha dato il via al percorso per il ...