Uomini e Donne spoiler oggi: Maurizio delude Gemma, un annuncio inaspettato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli spoiler della puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, di Uomini e Donne, rivelano che in studio si tornerà a parlare di Gemma e Maurizio. Tra i due le cose sembravano procedere a gonfie vele ma, a quanto pare, ci sono state delle complicazioni. La registrazione in questione è stata effettuata poco dopo le feste di Natalie, precisamente il 29 dicembre, per tale motivo, i due racconteranno come hanno trascorso le festività. Ebbene, a quanto pare, il cavaliere si è comportato in modo insolito. spoiler oggi: Gemma e Maurizio in crisi La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà parecchio movimentata secondo gli spoiler de Il Vicolo della news. Le talpine ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Glidella puntata di, mercoledì 13 gennaio, di, rivelano che in studio si tornerà a parlare di. Tra i due le cose sembravano procedere a gonfie vele ma, a quanto pare, ci sono state delle complicazioni. La registrazione in questione è stata effettuata poco dopo le feste di Natalie, precisamente il 29 dicembre, per tale motivo, i due racconteranno come hanno trascorso le festività. Ebbene, a quanto pare, il cavaliere si è comportato in modo insolito.in crisi La puntata didisarà parecchio movimentata secondo glide Il Vicolo della news. Le talpine ...

