Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara Venerdì secondo quanto si apprende arriveranno alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio covid-19 l’ultimo monitoraggio riportato oggi dal ministro nelle comunicazioni la camera 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione a rischio alto è una sola regione è a rischio basso l’epidemia nuovamente in una fase espansiva sotto la mia speranza il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nel nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla è vietata la asporto dopo le 18 dei bar speranza invita a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara Venerdì secondo quanto si apprende arriveranno alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio covid-19 l’ultimo monitoraggio riportato oggi dal ministro nelle comunicazioni la camera 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione a rischio alto è una sola regione è a rischio basso l’epidemia nuovamente in una fase espansiva sotto la mia speranza il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nel nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla è vietata la asporto dopo le 18 dei bar speranza invita a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Crisi di governo Renzi Conte: le ultime notizie di oggi Corriere della Sera Anche il vaccino di Moderna è arrivato in Emilia-Romagna: consegnate oggi le prime 7.400 dosi

Le 7.400 dosi sono state inizialmente suddivise tra Parma, Modena, Bologna, Ferrara e ‘Romagna’ – sede Forlì – come sedi logistiche, verranno infatti utilizzate per fare i vaccini nelle strutture soci ...

Conte al Quirinale da Mattarella: "Una crisi adesso non sarebbe compresa dal Paese"

Nel primo pomeriggio Conte sale al Quirinale e forse questo è il segnale che uno spiraglio è ancora aperto. 'Credo - ha detto il premier - che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un moneto in ...

