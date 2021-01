Toti: "Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Qualcuno dovrà farsi carico almeno di traghettare la primavera fino a una stagione più tranquilla e io credo che in questo caso i ‘responsabili’ dovrebbero essere tanti, non solo un manipolo, che servirebbe a poco a un nuovo Governo per andare avanti, perché le scelte da prendere sono importanti e talvolta addirittura drammatiche”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti intervistato da SkyTg24 interviene sulla crisi di Governo. Per il governatore al momento ”è Difficile pensare a un voto conil Comitato tecnico scientifico che chiede di non votare, con le elezioni in Calabria appena rimandate”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Qualcuno dovrà farsi carico almeno di traghettare la primavera fino a una stagione più tranquilla e io credo che in questo caso i ‘’ dovrebbero essere tanti, non solo un manipolo, che servirebbe a poco a un nuovo Governo peravanti, perché leda prendere sono importanti e talvolta addirittura”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanniintervistato da SkyTg24 interviene sulla crisi di Governo. Per il governatore al momento ”èpensare a unconil Comitato tecnico scientifico che chiede di non votare, con le elezioni in Calabria appena rimandate”.

HuffPostItalia : Toti: 'Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche' - l_direnzo : RT @HuffPostItalia: Toti: 'Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche' - Alessan77616441 : RT @HuffPostItalia: Toti: 'Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche' - lamico_dellABC : RT @HuffPostItalia: Toti: 'Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche' - MicheleAnnibale : RT @HuffPostItalia: Toti: 'Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Toti Difficile Toti: "Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche" L'HuffPost Toti: "Difficile andare al voto, sì ai responsabili per scelte drammatiche"

“Qualcuno dovrà farsi carico almeno di traghettare la primavera fino a una stagione più tranquilla e io credo che in questo caso i ‘responsabili’ dovrebbero essere tanti, non solo un manipolo, che ser ...

Crisi di governo, Beppe Grillo è d’accordo con Toti: “Necessario un patto tra tutti i partiti”

Liguria. La crisi di governo sembra essere sempre più vicina e nell’intricatissimo puzzle della crisi di governo c’è anche un po’ di Liguria. Perché proprio il presidente Giovanni Toti attraverso il s ...

“Qualcuno dovrà farsi carico almeno di traghettare la primavera fino a una stagione più tranquilla e io credo che in questo caso i ‘responsabili’ dovrebbero essere tanti, non solo un manipolo, che ser ...Liguria. La crisi di governo sembra essere sempre più vicina e nell’intricatissimo puzzle della crisi di governo c’è anche un po’ di Liguria. Perché proprio il presidente Giovanni Toti attraverso il s ...