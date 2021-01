Tennis, quando i prossimi tornei? Febbraio ricco con ATP Cup e Australian Open. Date, programma, calendario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finalmente sono stati disputati i primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti di ATP e WTA di Tennis: rispetto agli anni scorsi, nel mese di gennaio sono mancati gli Australian Open, slittati a Febbraio. Le qualificazioni del primo Slam stagionale si sono però concluse oggi (uomini a Doha, donne a Dubai). Giornata odierna che vede anche le finali dei primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo di categoria 500 ad Abu Dhabi. Ora i Tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena. A Melbourne, prima degli Australian Open, proprio a fine gennaio, scatteranno i tornei che faranno da preludio al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finalmente sono stati disputati i primidel 2021 per quanto concerne i circuiti di ATP e WTA di: rispetto agli anni scorsi, nel mese di gennaio sono mancati gli, slittati a. Le qualificazioni del primo Slam stagionale si sono però concluse oggi (uomini a Doha, donne a Dubai). Giornata odierna che vede anche le finali dei primidel 2021: per gli uomini duedi categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo di categoria 500 ad Abu Dhabi. Ora iti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena. A Melbourne, prima degli, proprio a fine gennaio, scatteranno iche faranno da preludio al ...

La ventenne inglese convive dalla nascita con una sindrome, è numero 241 del mondo: sarà in campo a Melbourne per il suo primo Slam ...

Abu Dhabi: Sabalenka come un treno, sa solo vincere

La bielorussa conquista il terzo torneo di fila dopo Ostrava e Linz. Manterrà questo livello nel primo Slam del 2021?

