Studenti Manifestano per Tornare in Classe, Miozzo: Protesta Positiva (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, parla della situazione italiana e, in particolare, della scuola. “La soluzione più semplice per abbattere la curva dei contagi è quella del lockdown però ci rendiamo anche conto che abbiamo già una condizione di fragilità economica e sociale drammatica e un nuovo lockdown sarebbe troppo doloroso e insopportabile per l’economia” Leggi su youreduaction (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Agostino, coordinatore del Cts, parla della situazione italiana e, in particolare, della scuola. “La soluzione più semplice per abbattere la curva dei contagi è quella del lockdown però ci rendiamo anche conto che abbiamo già una condizione di fragilità economica e sociale drammatica e un nuovo lockdown sarebbe troppo doloroso e insopportabile per l’economia”

iLGoRi : La Azzolina vorrebbe fare tornare a scuola gli studenti liceali, le regioni hanno detto no. Questi ragazzi contro c… - _ll66_ : RT @DanielaPF75: Dal sondaggio risultano studenti consapevoli del rischio elevato e favorevoli per gran parte alla misura, mentre manifesta… - DanielaPF75 : Dal sondaggio risultano studenti consapevoli del rischio elevato e favorevoli per gran parte alla misura, mentre ma… - cettagaro : Gli studenti che manifestano perche vogliono andare a scuola Com' e' cambiato il mondo! - costanzaargenz3 : RT @Nico01042014: Ma gli studenti che manifestano perché vogliono tornare a scuola e chiedono le dimissioni della ministra Azzolina, cosa c… -