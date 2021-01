Scuola, Open Day digitale del Liceo De Caprariis di Altavilla Irpina domenica 17. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ... al quale sarà possibile accedere anche dalla pagina web dedicata al Liceo scientifico "De Caprariis" di Altavilla Irpina https://sites.google.com/LiceodeCaprariis.edu.it/Altavilla-Open-day-digitale/... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ... al quale sarà possibile accedere anche dalla pagina web dedicata alscientifico "De" dihttps://sites.google.com/de.edu.it/-day-/...

GazzettAvellino : Scuola, Open Day digitale del Liceo De Caprariis di Altavilla Irpina domenica 17. - chryduca : Scuola Open Comuni: parte il corso con gli esperti di bilancio comunale - Antonio_Caramia : @ArturoB23022138 Purtroppo non abbiamo dati open sulla scuola - radioaldebaran : Open day a distanza oggi per l'Istituto Tecnico di #Chiavari - #Scuola - - cleliagiannini : @Open_gol sarebbe interessante conoscere le misure di 'ristoro' messe in atto! e la scuola? come la stanno gestendo? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Open Scuola, open day virtuali: i professori ci mettono la faccia Il Messaggero Forlimpopoli, open day virtuale all’Artusi

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Artusi” di Forlimpopoli il nuovo anno si apre con il terzo appuntamento dell’ ...

Scuola Margherita di Navarra, l’Open day con un click

MONREALE, 12 gennaio -L’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' non si ferma ed anche quest’anno propone il tradizionale momento dell’open day in modalità virtuale per presentare alle famiglie ...

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Artusi” di Forlimpopoli il nuovo anno si apre con il terzo appuntamento dell’ ...MONREALE, 12 gennaio -L’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' non si ferma ed anche quest’anno propone il tradizionale momento dell’open day in modalità virtuale per presentare alle famiglie ...