Renzi sfora a Cartabianca. Galli sbotta in diretta: ?"Stufo dei luoghi comuni" - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Novella Toloni Il collegamento con il virologo è stato posticipato di quasi un'ora e una volta intervenuto in diretta Galli non si è trattenuto, minacciando addirittura di far saltare il suo intervento Serata complicata a Cartabianca. Prima la sfuriata di Bianca Berlinguer contro gli schiamazzi in studio, poi l'intervista interminabile di Matteo Renzi e infine lo sfogo dell'infettivologo Massimo Galli per il ritardo del collegamento. Il programma di RaiTre ha avuto diversi fuori programma nel corso dell'ultima puntata del 12 gennaio. E qualcuno sul web ha trovato il tempo di scherzarci sopra. "C'è molta serenità a Cartabianca", hanno ironizzato sui social network i telespettatori dopo la serie di imprevisti avvenuti in diretta. nodo 1916188 In effetti ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Novella Toloni Il collegamento con il virologo è stato posticipato di quasi un'ora e una volta intervenuto innon si è trattenuto, minacciando addirittura di far saltare il suo intervento Serata complicata a. Prima la sfuriata di Bianca Berlinguer contro gli schiamazzi in studio, poi l'intervista interminabile di Matteoe infine lo sfogo dell'infettivologo Massimoper il ritardo del collegamento. Il programma di RaiTre ha avuto diversi fuori programma nel corso dell'ultima puntata del 12 gennaio. E qualcuno sul web ha trovato il tempo di scherzarci sopra. "C'è molta serenità a", hanno ironizzato sui social network i telespettatori dopo la serie di imprevisti avvenuti in. nodo 1916188 In effetti ...

