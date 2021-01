(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A tutto Henrikh. L'attaccante armeno ora alla Roma si è raccontato in una lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica. Il calciatore si è soffermato ovviamente sul presente in giallorosso ma ha raccontato anche alcuni dettagli e retroscena passato con l'attuale mister del Liverpool Jurgen, suo allenatore ai tempi del Borussia Dortmund.: passato, presente e futurocaption id="attachment 909337" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Il mio primo ricordo del calcio è legato a mio padre Hamlet", ha spiegato. "Era attaccante, andò a giocare in Francia e lì ho iniziato a seguire le partite. È morto quando avevo 7 anni: quando si ammalò siamo tornati a Erevan e lì sono andato a scuola calcio".E ancora sul passato: ...

ItaSportPress : Mkhitaryan ricorda: 'Ho scommesso 50 euro in allenamento con Klopp e ho dovuto pagare. Ma in partita...' -… - DIABOLIK_7 : Mkhitaryan è una freccia con il pallone, impressionante! ?? mi ricorda Ribery giovane #RomaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan ricorda

TUTTO mercato WEB

SU KLOPP (suo allenatore al Dortmund): “Per me è stato quasi uno psicologo. Ero molto severo con me stesso, per un errore potevo chiudermi in camera e non parlare con nessuno per due giorni, o staccar ...AS ROMA NEWS - L'attaccante giallorosso Henrikh Mkhitaryan si racconta in una lunga intervista a La Repubblica (M. Pinci) oggi in edicola. Queste le sue parole sulla situazione del suo paese natale, s ...