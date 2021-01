Lutto nel cinema | addio a una donna di valore “56 anni | troppo presto per andare via”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2021 non tarda a prendere le redini dell’anno che lo ha preceduto, facendo cadere nelil mondo del, già duramente colpito dalle conseguenze scatenate dalla pandemia. Ad averci lasciato è la nota regista Stacy Title, a seguito di una forte lotta durata trecontro la Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica. Stacy Beth Title, sceneggiatrice, produttrice e registatografica, conosciuta specialmente per aver diretto film quali Una cena quasi perfetta, con Cameron Diaz, o l’horror movie Hood of horror, con Snoop Dogg, e The Bye bye man, la sua ultima pellicola girata nel 2017, ci lascia all’età di 56. La regista era nata esattamente il 21 febbraio del 1964. Impossibile non ricordarsi delle sue fatichetografiche, che hanno raggiunto ad ogni ...