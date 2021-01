Karina Cascella dice NO a L’Isola dei Famosi, ma continua a non capire la regola non-scritta dei reality (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Karina Cascella ha detto NO ad Ilary Blasi che la voleva nel cast dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Un ‘no’, l’ennesimo, che Karina Cascella dà ai reality show dopo aver partecipato con estremo successo (vincendo!) alla terza edizione de La Talpa di Paola Perego del 2008. A raccontare l’aneddoto è stata proprio lei ai microfoni di Casa Chi, come riportato da Giornalettismo. “Ho rifiutato L’Isola dei Famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia per troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei. Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al GF Vip. A ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha detto NO ad Ilary Blasi che la voleva nel cast dei naufraghi della prossima edizione dedei. Un ‘no’, l’ennesimo, chedà aishow dopo aver partecipato con estremo successo (vincendo!) alla terza edizione de La Talpa di Paola Perego del 2008. A raccontare l’aneddoto è stata proprio lei ai microfoni di Casa Chi, come riportato da Giornalettismo. “Ho rifiutatodei. Non riuscirei a star lontana da mia figlia per troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei. Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al GF Vip. A ...

