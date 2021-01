Juventus-Genoa 3-2 | bianconeri ai quarti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lasi qualifica aidi finale di Coppa Italia battendo ilsolamente ai tempi supplementari. Al doppio vantaggio bianconero con Kulusevsky e Morata, i rossoblù rispondono con Czyborra e Melengoni. Sii va ai supplementari dove la decide Rafia. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Un po’ di turnover per Pirlo che da spazio ad un paio di giovani: in porta c’è Buffon, davanti al quale agiscono Demiral, Chiellini e Dragusin. A centrocampo, gli interni sono Arthur e Bentancur, con Wesley e Bernardeschi sugli esterni. In avanti, Kulusevsky e Morata. Ballardini risponde con il 3-5-2: Paleari tra i pali, in difesa Bani, Goldaniga e Dumbravanu. A centrocampo, Rovella va in cabina di regia con Melengoni e Lerager ai suoi lati, mentre Cyzborra e Ghiglione vanno sugli esterni. In avanti, Scamacca e Pjaca. La ...

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE!… - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - peppe76199232 : RT @ZZiliani: Superbo Genoa. Come già il Sassuolo, pur sconfitto 2-3 ai supplementari ha messo sotto la Juventus del Maestro Pirlo che sta… - leoninor : RT @CucchiRiccardo: Buona #Juventus nel primo tempo. Calo nel secondo quando esce il #Genoa. Poi i bianconeri la decidono ai supplementari.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

Juventus Genoa voti/ Terminata la gara di Coppa Italia, che ha visto la Juventus sfidare il Genoa nel match valido per l’ottavo di finale della competizione nazionale. Si sono resi necessari ben 120 ...Hamza Rafia has scored a clinical debut goal to put Juventus ahead against Genoa in extra time of the Coppa Italia. The 21 year-old is making his first senior appearance having come off the bench in ...