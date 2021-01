Juve-Genoa 2-2 | Cronaca live | Pari rossoblù, entra Ronaldo all’87’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stiamo seguendo “live” Juve-Genoa di Coppa Italia: Juve col turbo nel primo tempo, dove sembra dominare dopo i gol di Kulusevski e Morata. Al 27? accorcia Czyborra e nella ripresa… L'articolo Juve-Genoa 2-2 Cronaca live Pari rossoblù, entra Ronaldo all’87’ proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stiamo seguendo “di Coppa Italia:col turbo nel primo tempo, dove sembra dominare dopo i gol di Kulusevski e Morata. Al 27? accorcia Czyborra e nella ripresa… L'articolo2-2proviene da MeteoWeek.

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE!… - LuanaP1989 : Che imbarazzo, mettere dentro l'artiglieria pesante (anche se per adesso gioco meglio io in ciabatte) contro un Gen… - romaforever_it : Serie A, Amazon prepara l'offerta per i diritti tv del massimo campionato italiano -