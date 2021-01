Il tributo social del cast di 'Glee' a Naya Rivera per il suo compleanno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel giorno del suo compleanno il cast di 'Glee' ha voluto ricordare via social Naya Rivera, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel giorno del suoildi '' ha voluto ricordare via, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex ...

asti_gioachino : RT @MediasetTgcom24: Il tributo social del cast di 'Glee' a Naya Rivera per il suo compleanno #glee - MediasetTgcom24 : Il tributo social del cast di 'Glee' a Naya Rivera per il suo compleanno #glee - SkyTG24 : Bonus adeguamento ambienti lavoro, ecco il nuovo codice tributo per il credito d'imposta - supportersmagaz : Steven Adams é stato beniamino del pubblico degli @okcthunder per sette stagioni. Il centro neozelandese, ora ai… -

Ultime Notizie dalla rete : tributo social Il tributo social del cast di "Glee" a Naya Rivera per il suo compleanno TGCOM Il tributo social del cast di "Glee" a Naya Rivera per il suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno il cast di "Glee" ha voluto ricordare via social Naya Rivera, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex ...

David Bowie, ecco cosa ci sarà in 'Modern Love', l'album-tributo a lui dedicato

L'annuncio arriva direttamente dalla BBE Music, l'etichetta che pubblicherà il progetto: si intitola Modern Love, proprio come il brano musicale scritto da David Bowie che apre l'album del 1983 Let's ...

Nel giorno del suo compleanno il cast di "Glee" ha voluto ricordare via social Naya Rivera, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex ...L'annuncio arriva direttamente dalla BBE Music, l'etichetta che pubblicherà il progetto: si intitola Modern Love, proprio come il brano musicale scritto da David Bowie che apre l'album del 1983 Let's ...