Il Consiglio dei Ministri è un disastro, le mosse di Conte non sono servite a tenere unita la Maggioranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri approva, con l’astensione di Italia Viva, il Recovery Plan. Ma l’addio al Governo dei Ministri Bellanova e Bonetti è solo rimandato: in una conferenza stampa fissata per oggi pomeriggio, Renzi annuncerà l’addio all’Esecutivo. La decisione è presa, la strada segnata: Italia Viva lascerà il Governo. E lo farà oggi, con il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildeiapprova, con l’astensione di Italia Viva, il Recovery Plan. Ma l’addio al Governo deiBellanova e Bonetti è solo rimandato: in una conferenza stampa fissata per oggi pomeriggio, Renzi annuncerà l’addio all’Esecutivo. La decisione è presa, la strada segnata: Italia Viva lascerà il Governo. E lo farà oggi, con il L'articolo proviene da Leggilo.org.

TeresaBellanova : Io vado in Consiglio dei ministri a fare il mio dovere istituzionale, per mettere al riparo, da europeista, le riso… - Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - gualtierieurope : Il consiglio dei ministri vara il #RecoveryPlan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le ri… - MGrantorino : RT @w_rizzetto: ??GOVERNO. FONTI ITALIA VIVA SMENTISCONO DIMISSIONI MINISTRE OGGI* (DIRE) Roma, 12 gen. - Si va verso il rinvio dello showdo… - Erminio71890018 : @marcotravaglio Non è il Consiglio dei Ministri ma il Consiglio che i Ministri Vivini danno facendo un Gran Danno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 89 | www.governo.it Governo Cdm approva Recovery Plan da 210 miliardi, ma Iv si astiene

ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Recovery plan dal Consiglio dei ministri che ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le due ministre di Italia Viva Teresa Bellanov ...

"Atleta dell'anno" a Carlotta Saracco dall'Unione nazionale veterani dello sport di Cuneo

CUNEO CRONACA- Il Consiglio Direttivo della Sezione L. Pellin di Cuneo dell’U.N.V.S., su indicazione della Commissione preposta che ha esaminato ed attentamente valutato le segnalazioni di atleti/e di ...

ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Recovery plan dal Consiglio dei ministri che ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le due ministre di Italia Viva Teresa Bellanov ...CUNEO CRONACA- Il Consiglio Direttivo della Sezione L. Pellin di Cuneo dell’U.N.V.S., su indicazione della Commissione preposta che ha esaminato ed attentamente valutato le segnalazioni di atleti/e di ...