Horizon 2020 | sfide cliniche della pandemia | prima Open Call “Covid-X”

Il programma di accelerazione Covid-X, finanziato da Horizon 2020, ha aperto la prima Open Call per sviluppare soluzioni alle sfide cliniche poste dal Covid-19 sfruttando il potenziale offerto dai dati. Il progetto sosterrà Single Players, ovvero soluzioni proposte da un'impresa Tech con validazione presso uno dei Covid-X Clinical Sites disponibili in Italia, Svezia e Spagna con una sovvenzione massima pari a 100.000 euro; Team Players, ovvero soluzioni proposte da un'impresa Tech in collaborazione con un servizio di assistenza sanitaria che ospiterà la fase di validazione. La sovvenzione massima in questo caso è pari a 150.000 euro. Le soluzioni dovranno affrontare sfide legate alla diagnosi, prognosi

A livello europeo, più di un’organizzazione culturale si sta già posizionando sui nuovi bandi Horizon 2020 su Green Deal e cambiamento climatico per generare nuovi mindset e comportamenti. È un dato ...

