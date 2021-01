Governo: Faraone, ‘abbiamo chiesto una svolta, da Conte è arrivato un pugno in faccia’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Non è vero” che non vogliamo più Conte; “abbiamo chiesto una svolta vera. C’è stato risposto che l’unica cosa che ci poteva essere concessa era qualche poltrona in più. Mai nessuno ci ha mai convocato”. Lo ha detto Davide Faraone a Radio Anch’io. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Non è vero” che non vogliamo più; “abbiamounavera. C’è stato risposto che l’unica cosa che ci poteva essere concessa era qualche poltrona in più. Mai nessuno ci ha mai convocato”. Lo ha detto Davidea Radio Anch’io. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Radio1Rai : #Crisidigoverno 'Io sono fra i 7 italiani su 10 che non vorrebbero la crisi. Ma nell'anno di governo #Conte tanti s… - fattoquotidiano : Ristori, stanziamento a rischio in caso di crisi di governo. Gualtieri: “Non deve accadere”. Faraone (Iv): “Pronti… - valuskina : RT @Radio1Rai: #Crisidigoverno 'Io sono fra i 7 italiani su 10 che non vorrebbero la crisi. Ma nell'anno di governo #Conte tanti sono i tem… - Lorellastelle : RT @erretti42: Faraone “ Non è soltanto il Recovery, quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il piatto”. Nottate bene, il piatto,… - TV7Benevento : Governo: Faraone, 'votiamo misure Covid, scostamento e Ristori ma sul Recovery vedremo'... -