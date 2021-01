Coppa Italia, oggi 13 gennaio in campo Juve, Inter e Napoli. Dove vedere le partite (Di mercoledì 13 gennaio 2021) oggi 13 gennaio sono in programma altre 3 partite di Coppa Italia. Ecco i canali Dove potrete vedere i match. Il Milan passa ai rigori web sourceDopo le fatiche del campionato questa settimana ci riserva altri match davvero Interessanti validi per gli ottavi di Coppa Italia. La competizione come sempre a gennaio comincia ad entrare nel vivo visto che le teste di serie iniziano a giocare le prime partite. oggi, tra pomeriggio e sera, scenderanno in campo tre big del nostro campionato: Juventus, Inter e Napoli. La prima a giocare sarà la squadra nerazzurra, impegnata in trasferta sul ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)13sono in programma altre 3di. Ecco i canalipotretei match. Il Milan passa ai rigori web sourceDopo le fatiche del campionato questa settimana ci riserva altri match davveroessanti validi per gli ottavi di. La competizione come sempre acomincia ad entrare nel vivo visto che le teste di serie iniziano a giocare le prime, tra pomeriggio e sera, scenderanno intre big del nostro campionato:ntus,. La prima a giocare sarà la squadra nerazzurra, impegnata in trasferta sul ...

DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - ISecolo : RT @OfficialDuivel: Buongiorno a chi gioca ancora in Europa, in Coppa Italia ed è capolista - ContropiedeA : L’Empoli, il primo avversario di Coppa Italia -