Coppa Italia, Napoli-Empoli 3-2: Gattuso fatica, ma vola ai quarti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Missione compiuta per il Napoli in Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Gattuso soffre, ma batte l'Empoli 3-2 e vola ai quarti di finale, dove dovrà incontrerà la vincente di Roma-Spezia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Missione compiuta per ilin. Allo stadio Maradona la squadra disoffre, ma batte l'3-2 eaidi finale, dove dovrà incontrerà la vincente di Roma-Spezia. ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - ItaSportPress : Napoli, Gattuso: 'Vittoria importante per l'equilibrio. Involuti dopo l'Inter' - - Salvato95551627 : RT @caterinabalivo: Qualche gol di troppo preso, ma ciò che conta è andare avanti in Coppa Italia! Fantastico Lozano, sia come assist man c… -