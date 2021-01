Chi è Fiammetta Cicogna, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Made in Italy”, la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della grande moda a Milano negli anni ’70, arriva questa sera 13 Gennaio 2021 su Canale 5 a partire dalle 21.25. La storia è raccontata dal punto di vista dalla redazione della rivista “Appeal”. Tre le redattrici c’è Monica Massimello, interpretata da Fiammetta Cicogna. L’attrice sul suo ruolo ha dichiarato: «La cosa più difficile è stata essere una ragazza spavalda di quel decennio. Dovevo riuscire a fare entrare in un personaggio leggero come Monica il peso di una rivoluzione culturale e sessuale che è avvenuta in quel periodo». Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulla vita privata e pubblica di Fiammetta Cicogna: dalla sua età alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Made in Italy”, la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della grande moda a Milano negli anni ’70, arriva questa sera 13 Gennaio 2021 su Canale 5 a partire dalle 21.25. La storia è raccontata dal punto di vista dalla redazione della rivista “Appeal”. Tre le redattrici c’è Monica Massimello, interpretata da. L’attrice sul suo ruolo ha dichiarato: «La cosa più difficile è stata essere una ragazza spavalda di quel decennio. Dovevo riuscire a fare entrare in un personaggio leggero come Monica il peso di una rivoluzione culturale e sessuale che è avvenuta in quel periodo». Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sullae pubblica di: dalla sua età alla suanel mondo dello spettacolo. Leggi anche ...

