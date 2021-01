Capispalla | quelli «mai più senza» da accaparrarsi con i saldi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Icome cappotti, giacconi, giubbotti & co sono la parte fondante di ogni guardaroba che si rispetti, ma sono anche la più costosa. Soprattutto se si vuole investire, come è giusto fare, su capi di qualità che durino nel tempo. Mai come quest'anno, complice le mancate vendite causate dalle ripetute chiusure imposte dai lockdown, istagionali sono attesi e forieri di occasioni imperdibili. Il motivo? Assortimenti più vasti del solito e a scontistiche già eccezionalmente elevate fin dalla partenza. Ecco che allora tutto il male non viene per nuocere e magari è l'occasione buona perdei pezzi “mai più” che altrimenti in altri periodi non ci saremmo potuti permettere. Ma come districarsi nella pletora di scelte a disposizione? La regola aurea è pescare nei modelli più iconici, ...