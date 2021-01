ATTENZIONE : mail con finto pacco in consegna – Oggetto : “Poste It: il pacco deve essere consegnato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ATTENZIONE perchè in queste ore è in corso una campagna di finte email che sembrerebbero provenire da Poste Italiane. Non fare click sul link di tracciamento del pacco e cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al pulsante “SEGUI IL MIO PACCHETTO” ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle Poste. Ecco il testo completo : Buongiorno: Il tuo pacco Nº 6Q0286XXXX è in attesa di consegna. Conferma il pagamento delle spese di spedizione (4.00EUR) per l’invio del pacco a casa tua. Puoi seguirne il percorso cliccando qui sotto: SEGUI IL MIO PACCHETTO Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 13 gennaio 2021)perchè in queste ore è in corso una campagna di finte eche sembrerebbero provenire daItaliane. Non fare click sul link di tracciamento dele cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al pulsante “SEGUI IL MIO PACCHETTO” ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle. Ecco il testo completo : Buongiorno: Il tuoNº 6Q0286XXXX è in attesa di. Conferma il pagamento delle spese di spedizione (4.00EUR) per l’invio dela casa tua. Puoi seguirne il percorso cliccando qui sotto: SEGUI IL MIO PACCHETTO Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : ATTENZIONE mail Cashback: non scaricate quel Modulo arrivato via mail! È un truffa! Adinews Lettera antisemita arrivata al Meis, la senatrice del Pd Boldrini: "Attenzione al riaffiorare di odio"

Ha aperto e chiuso il suo intervento ricordando il ruolo del Parlamento e della Costituzione. Ieri la senatrice Pd, Paola Boldrini (foto), ha portato in Aula il caso del Meis, destinatario nei giorni ...

Attenzione domani, dalle 11 alle 13, per chi dalla città intende andare verso Lerici o viceversa: la strada che si innesta sul raccordo (allo svincolo degli Stagnoni) e si porta alla statale 331 sarà ...

