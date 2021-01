Anticipazioni Uomini e Donne | Davide Sospetta di Beatrice!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021): Beatrice non si presenta all’esterna ed ha un duro scontro con, che inizia a nutrire dubbi su di lei. È tempo di litigi anche per Sophie…: i dubbi disuSi è conclusa da poco una nuova registrazione di. Ancora una volta non ci sono stati grandi sviluppi nel Trono Classico, poiché nessuno ha scelto, ma sono accadute ugualmente molte cose. La puntata si è aperta come sempre con Gemma. La Galgani si è a lungo sfogata in camerino dopo essere stata lasciata da Maurizio. In studio si parla di lei per circa un’ora, ma non avviene nessun cambiamento. Maurizio infatti interviene per confermare che, come aveva ...