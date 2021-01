Viaggio nella Grande Bellezza: Roma (Di martedì 12 gennaio 2021) Va in onda questa stasera martedì 12 Gennaio 2021, il nuovo appuntamento con “Viaggio nella Grande Bellezza“, su Canale 5 con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione nella Capitale. Il doc-evento di Canale 5 mostra Roma come un Museo a cielo aperto, ricca di tesori che racchiudono la sua magnificenza. In questo nuovo appuntamento culturale la nostra Roma si mostra in tutte le sue bellezze architettoniche, artistiche, storiche. Viaggio nella città eterna Cesare Bocci racconta Roma con i suoi tesori e con le sue storie e bellezze che la resero’ protagonista per secoli. In questa puntata sono protagonisti i luoghi più belli della Città eterna: dal Campidoglio ai Fori, da Ponte Sant’Angelo a Palazzo Colonna. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Va in onda questa stasera martedì 12 Gennaio 2021, il nuovo appuntamento con ““, su Canale 5 con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezioneCapitale. Il doc-evento di Canale 5 mostracome un Museo a cielo aperto, ricca di tesori che racchiudono la sua magnificenza. In questo nuovo appuntamento culturale la nostrasi mostra in tutte le sue bellezze architettoniche, artistiche, storiche.città eterna Cesare Bocci raccontacon i suoi tesori e con le sue storie e bellezze che la resero’ protagonista per secoli. In questa puntata sono protagonisti i luoghi più belli della Città eterna: dal Campidoglio ai Fori, da Ponte Sant’Angelo a Palazzo Colonna. Il ...

