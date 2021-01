Usa: Mosca, 'ambasciatore russo a Washington parteciperà a inaugurazione Biden' (Di martedì 12 gennaio 2021) Washington, 12 gen. (Adnkronos) - L'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, parteciperà alla cerimonia di inagurazione di Joe Biden a Presidente il prossimo 20 gennaio, ha reso noto l'ambasciata. L'inviato di Mosca ha ricevuto l'invito, si precisa. Il Presidente russo Vladimir Putin si era congratulato con Biden per la sua vittoria solo a metà dicembre, il giorno dopo la riunione del Collegio elettorale per la conferma della vittoria del candidato democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021), 12 gen. (Adnkronos) - L', Anatoly Antonov,alla cerimonia di inagurazione di Joea Presidente il prossimo 20 gennaio, ha reso noto l'ambasciata. L'inviato diha ricevuto l'invito, si precisa. Il PresidenteVladimir Putin si era congratulato conper la sua vittoria solo a metà dicembre, il giorno dopo la riunione del Collegio elettorale per la conferma della vittoria del candidato democratico.

Ultime Notizie dalla rete : Usa Mosca Mosca, il sistema elettorale Usa arcaico e non democratico - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa: Mosca, 'ambasciatore russo a Washington parteciperà a inaugurazione Biden'

Usa-Russia: ambasciatore Antonov parteciperà a cerimonia insediamento Biden

