Uomini e Donne: c’è un flirt tra Nicole Mazzocato e Mario Balotelli? (Di martedì 12 gennaio 2021) Il noto calciatore Mario Balotelli e Nicola Mazzocato molto probabilmente hanno trascorso insieme il Capodanno e si stanno frequentando. Fino a poco tempo c’erano ancora numerosi dubbi, ma adesso la Mazzocato ha svelato come stanno davvero le cose. LE PAROLE DI Nicole Mazzocato – Al sito di gossip Very Inutil People, la Mazzocato ha fatto sapere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il noto calciatoree Nicolamolto probabilmente hanno trascorso insieme il Capodanno e si stanno frequentando. Fino a poco tempo c’erano ancora numerosi dubbi, ma adesso laha svelato come stanno davvero le cose. LE PAROLE DI– Al sito di gossip Very Inutil People, laha fatto sapere L'articolo

chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - Nicosig1997 : @AlwayswithSeb_5 Questa gente crede di stare nel medioevo, forse non si sono accorti che siamo nel 2021... Che poi… - queerpirate : RT @svirgola2: Ci sono donne che passano la vita a depilarsi completamente, e pensa un po', è una pretesa della maggioranza degli uomini.… -