Twitch: uno streamer spagnolo batte il record di spettatori sulla piattaforma (Di martedì 12 gennaio 2021) Più di 2 milioni di persone si sono sintonizzate su Twitch la scorsa notte per guardare lo streamer spagnolo di Fortnite, David "TheGrefg" Martínez, mentre rivelava la propria skin nel gioco, distruggendo completamente il record di spettatori simultanei della piattaforma. A un certo punto, il numero di spettatori totali del canale di TheGrefg ha raggiunto i 2,4 milioni di utenti, quasi quadruplicando il record stabilito dal collega di Fortnite Ninja nel 2018, quando ha giocato al battle royale con il rapper Drake e ha conquistato 635.000 spettatori. TheGrefg ha già battuto questo totale una volta - di poco - a dicembre, con uno streaming guardato da poco più di 639.000 persone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Più di 2 milioni di persone si sono sintonizzate sula scorsa notte per guardare lodi Fortnite, David "TheGrefg" Martínez, mentre rivelava la propria skin nel gioco, distruggendo completamente ildisimultanei della. A un certo punto, il numero ditotali del canale di TheGrefg ha raggiunto i 2,4 milioni di utenti, quasi quadruplicando ilstabilito dal collega di Fortnite Ninja nel 2018, quando ha giocato al battle royale con il rapper Drake e ha conquistato 635.000. TheGrefg ha già battuto questo totale una volta - di poco - a dicembre, con uno streaming guardato da poco più di 639.000 persone. Leggi altro...

paolomusano : Twitch, la popolare piattaforma di streaming, è molto di più che uno spazio per il gaming. Sta crescendo a ritmi ve… - ViperoSerio : @CoreJacky @apocope69 @mostro15119736 Su twitch se sei femmina e fai robe per “simp” hai quasi un trattamento di fa… - marcocatalini2 : Dai uno sguardo a questo video 'INFLUENCER SU AMAZON!!!' - Lauralink2me : Twitch banna streamer cristiano per “incitamento all’odio”: Uno streamer cristiano è stato allontanato definitivame… - fonsoaca97 : @fedesiino Come sempre in TV viene tutto travisato. Twitch non è stato approfondito ed è stato solo etichettato. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch uno TheGrefg raggiunge una cifra astronomica di spettatori su Twitch Tuttosport Twitch: uno streamer spagnolo batte il record di spettatori sulla piattaforma

Più di 2 milioni di persone si sono sintonizzate su Twitch la scorsa notte per guardare lo streamer spagnolo di Fortnite, David "TheGrefg" Martínez, mentre rivelava la propria skin nel gioco, distrugg ...

Siamo LIVE su Twitch con FantaLive: fino alle 16 focus scambi e speciale calciomercato

Anche oggi c’è FantaLive, dalle 14 alle 16. È una trasmissione interamente dedicata al fantacalcio sul nostro canale Twitch, martedì alle 14.00 e venerdì alle 18.00. Siamo live con uno speciale calcio ...

Più di 2 milioni di persone si sono sintonizzate su Twitch la scorsa notte per guardare lo streamer spagnolo di Fortnite, David "TheGrefg" Martínez, mentre rivelava la propria skin nel gioco, distrugg ...Anche oggi c’è FantaLive, dalle 14 alle 16. È una trasmissione interamente dedicata al fantacalcio sul nostro canale Twitch, martedì alle 14.00 e venerdì alle 18.00. Siamo live con uno speciale calcio ...