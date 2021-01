Titoli Stato: spread chiude a 113 punti su crisi Governo, rendimento Btp sale a 0,68% (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La chiusura del mercato obbligazionario conferma l’aumento delle tensioni sui bond governativi italiani, alla luce delle divisioni in seno alla maggioranza di Governo e del possibile redde rationem atteso in serata durante il consiglio dei ministri. Alla fine della seduta, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 113 punti, e il rendimento del Btp decennale sale ancora e si porta allo 0,68% (ieri era allo 0,54%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La chiusura del mercato obbligazionario conferma l’aumento delle tensioni sui bond governativi italiani, alla luce delle divisioni in seno alla maggioranza die del possibile redde rationem atteso in serata durante il consiglio dei ministri. Alla fine della seduta, lotra Btp e Bund tedeschi si ferma a 113, e ildel Btp decennaleancora e si porta allo 0,68% (ieri era allo 0,54%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Titoli di Stato, in due settimane emissioni per 26 miliardi. Bot, rendimento in negativo Corriere della Sera Sci alpino: a Carlotta Saracco il titolo di "Atleta dell'Anno 2020" U.N.V.S.

Nel 2020 8 podi in gare FIS, con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, un buon piazzamento nel Gigante di Coppa Europa ad Andalo ed il positivo debutto in Coppa del Mondo di slalom a fine dicembre ...

Andriani sostituisce Prandi nello Chaumont

In sostituzione dell'assente Silvano Prandi, impegnato in Israele con la Bulgaria nel torneo di qualificazione agli Europei, oggi per la prima volta il pugliese classe 1986 Antonello Andriani (nello s ...

