Spezia, un miracolo Italiano. Due vittorie consecutive, e sabato c’è il Torino (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo Spezia centra la seconda vittoria consecutiva, Italiano può contare su Nzola e i giovani talenti di una squadra in piena fiducia In pochi avrebbero scommesso sullo Spezia a inizio stagione, ma la classifica inizia a fare particolarmente interessante per i liguri. Che trovano la seconda vittoria consecutiva nel posticipo contro la Samp, dopo aver battuto il Napoli a domicilio, e con un uomo in meno. Al momento la differenza la fa soprattutto Vincenzo Italiano, allenatore giovane ma capace di dare identità e fiducia a una squadra che si ritrova al 14° posto in classifica, dietro al Bologna e davanti all’Udinese. Italiano arriva dal Trapani, ottiene una storica promozione (3° posto in B) in A e può vantare un primato curioso: è l’unico allenatore che in FIGC è riuscito fino ad ora a vincere i playoff ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Locentra la seconda vittoria consecutiva,può contare su Nzola e i giovani talenti di una squadra in piena fiducia In pochi avrebbero scommesso sulloa inizio stagione, ma la classifica inizia a fare particolarmente interessante per i liguri. Che trovano la seconda vittoria consecutiva nel posticipo contro la Samp, dopo aver battuto il Napoli a domicilio, e con un uomo in meno. Al momento la differenza la fa soprattutto Vincenzo, allenatore giovane ma capace di dare identità e fiducia a una squadra che si ritrova al 14° posto in classifica, dietro al Bologna e davanti all’Udinese.arriva dal Trapani, ottiene una storica promozione (3° posto in B) in A e può vantare un primato curioso: è l’unico allenatore che in FIGC è riuscito fino ad ora a vincere i playoff ...

Fame e... grinta Vittoria meritata degli aquilotti

Tre punti d’oro, meritatissimi. Se dopo Verona sembrava aprirsi un baratro, in due partite lo Spezia ha ribaltato il suo campionato e quello di molte altre squadre. La Sampdoria torna a casa con le pi ...

