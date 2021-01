Smog: in Lombardia migliora su base pluriennale, lockdown ininfluente su pm10 (2) (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - I livelli di No2 - biossido di Azoto, quelli più direttamente riferibili al traffico veicolare - risultano i più bassi di sempre, con superamenti della media annua limitati a poche stazioni, quelli di pm10 rispettano ovunque la media annuale, ma superano anche nel 2020 in modo diffuso i limiti sul numero massimo di giorni oltre la soglia di 50 µg/m3. I superamenti del Pm2.5 sono circoscritti a un numero molto limitato di stazioni del programma di valutazione, mentre benzene, monossido di carbonio e biossido di zolfo sono ampiamente sotto i limiti. L'ozono, invece, ha fatto registrare un numero inferiore di sforamenti delle soglie d'informazione e di allarme rispetto agli anni precedenti, pur con un quadro di diffuso superamento degli obiettivi previsti dalla normativa per la protezione della salute e della vegetazione. "Siamo in un trend complessivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - I livelli di No2 - biossido di Azoto, quelli più direttamente riferibili al traffico veicolare - risultano i più bassi di sempre, con superamenti della media annua limitati a poche stazioni, quelli dirispettano ovunque la media annuale, ma superano anche nel 2020 in modo diffuso i limiti sul numero massimo di giorni oltre la soglia di 50 µg/m3. I superamenti del Pm2.5 sono circoscritti a un numero molto limitato di stazioni del programma di valutazione, mentre benzene, monossido di carbonio e biossido di zolfo sono ampiamente sotto i limiti. L'ozono, invece, ha fatto registrare un numero inferiore di sforamenti delle soglie d'informazione e di allarme rispetto agli anni precedenti, pur con un quadro di diffuso superamento degli obiettivi previsti dalla normativa per la protezione della salute e della vegetazione. "Siamo in un trend complessivamente ...

