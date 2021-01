Serie A | diritti tv estero 2021-2024 offerte da Infront | Img | Aser e Mediapro

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sono anche, Img,(fondo di proprietà di Andrea Radrizzani, patron del Leeds) etra i soggetti che hanno presentatoalla LegaA per itv internazionali del triennio/24.Complessivamente, in Lega sono arrivate 49, di cui 35 da broadcaster e 14 da intermediari indipendenti: le buste con l'saranno aperte giovedì durante l'assemblea dei 20 club diA.Nel triennio...

Gatestone_ITA : Ma un esame del comportamento di voto della Germania alle Nazioni Unite rivela un preoccupante duplice criterio uti… - zazoomblog : Diritti TV la trattativa tra Lega Serie A e i fondi si avvia verso la conclusione - #Diritti #trattativa #Serie… - Dalla_SerieA : SAMPDORIA: UFFICIALE L'ARRIVO DI TORREGROSSA - - RobRe62 : RT @wireditalia: Proprio nell’anno in cui sono scaduti i diritti letterari delle sue opere e numerose nuove edizioni stanno arrivando in li… - tuttoreggina : Diritti tv #serieB, si profila corsa a due: tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diritti

Calcio e Finanza

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...