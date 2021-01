Scomparsa dei Maiorana, svolta nel caso: ritrovate ossa umane in una diga (Di martedì 12 gennaio 2021) Potrebbe arrivare presto una incredibile svolta nella Scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio svaniti nel nulla 13 anni fa. Nonostante oltre un decennio di indagini, infatti, non si è mai saputo il loro destino. Nelle scorse settimane, però, un ritrovamento che potrebbe cambiare il corso del caso: da una diga vicino Palermo sono riaffiorate alcune ossa umane. La Scomparsa di Stefano e Antonio Maiorana Era il 3 agosto 2007 quando l’imprenditore Antonio Maiorana e il figlio Stefano sparirono nel nulla. Un mistero destinato a rimanere irrisolto nel corso degli anni, nonostante i sospetti e le indagini si siano protratte sino ad oggi. Solo due mesi la Procura aveva alzato nuovamente bandiera bianca, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Potrebbe arrivare presto una incredibilenelladi Antonio e Stefano, padre e figlio svaniti nel nulla 13 anni fa. Nonostante oltre un decennio di indagini, infatti, non si è mai saputo il loro destino. Nelle scorse settimane, però, un ritrovamento che potrebbe cambiare il corso del: da unavicino Palermo sono riaffiorate alcune. Ladi Stefano e AntonioEra il 3 agosto 2007 quando l’imprenditore Antonioe il figlio Stefano sparirono nel nulla. Un mistero destinato a rimanere irrisolto nel corso degli anni, nonostante i sospetti e le indagini si siano protratte sino ad oggi. Solo due mesi la Procura aveva alzato nuovamente bandiera bianca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa dei Palermo, Maiorana scomparsi: trovati due cadaveri in una diga Corriere della Sera L’Allieva 4 si farà senza Lino Guanciale: il futuro di Alice e nuova attrice

L’Allieva 4 si farà. Nonostante sull’account Instagram dell’Endemol sia scomparso il post che annunciava una nuova stagione il settimanale Di Più Tv ha assicurato che la serie Rai andrà avanti. La riv ...

Giallo a Palermo su ritrovamento cadaveri: sono quelli di Antonio e Stefano Maiorana?

Impossibile al momento stabilire l'identità dei corpi che sono stati ritrovati nel novembre scorso a Contessa Entellina. I due imprenditori edili, padre e figlio, sparirono nel nulla nell'estate del 2 ...

