Roma | Salvini | ‘Bertolaso mi dà garanzia ma ne discuteremo con alleati’

12 gen. (Adnkronos) – Per la candidatura del centrodestra a sindaco di, "è un mio giudizio personale, poi neanche con gli altri alleati, tra le persone che ho incontrato a me piaciuto molto l'approccio pragmatico, concreto di Bertolaso. Ha contribuito a fare l'ospedale in Fiera a Milano, l'ospedale Covid nelle Marche, ha dato una mano in Umbria, è stato il commissario della ricostruzione nel terremoto, conoscepalmo a palmo per il Giubileo di qualche anno fa". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.