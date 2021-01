Red Lights e la scena ispirata ad un episodio realmente accaduto (Di martedì 12 gennaio 2021) Una scena di Red Lights è ispirata ad un episodio realmente accaduto riguardante James Randi e il guaritore e predicatore Peter Popoff. La scena di Red Lights in cui Margaret Matheson smaschera un guaritore, scoprendo che un suo partner gli fornisce istruzioni in modalità wireless, trae ispirazione da un episodio realmente accaduto: nel 1986 James Randi e Steve Shaw, con l'assistenza tecnica del criminologo ed esperto di elettronica Alexander Jason, smascherarono Peter Popoff. Proprio come accade nella scena del film, nel caso di Popoff sua moglie Elizabeth era solita fornirgli informazioni che lei e i suoi assistenti avevano preso dalle schede compilate dai membri del pubblico tramite ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Unadi Redad unriguardante James Randi e il guaritore e predicatore Peter Popoff. Ladi Redin cui Margaret Matheson smaschera un guaritore, scoprendo che un suo partner gli fornisce istruzioni in modalità wireless, trae ispirazione da un: nel 1986 James Randi e Steve Shaw, con l'assistenza tecnica del criminologo ed esperto di elettronica Alexander Jason, smascherarono Peter Popoff. Proprio come accade nelladel film, nel caso di Popoff sua moglie Elizabeth era solita fornirgli informazioni che lei e i suoi assistenti avevano preso dalle schede compilate dai membri del pubblico tramite ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Red Lights e la scena ispirata ad un episodio realmente accaduto - donvitorap : Rai 1 Milan toro coppa Italia, rai 4 red lights de niro paranormale, Italia 1 l'uomo d'acciaio fantascienza,,, - salvinibloccam1 : Chi è che sta guardando Red Lights?! Esatto, proprio io - Blupandah285 : Su rai4 c'è our beloved Cillian Murphy in Red lights ?? - LinkaTv : E' iniziato Red Lights su #rai4 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Red Lights Red Lights: trama, cast e curiosità sul film con Cillian Murphy Cinefilos.it Red Lights e la scena ispirata ad un episodio realmente accaduto

Una scena di Red Lights è ispirata ad un episodio realmente accaduto riguardante James Randi e il guaritore e predicatore Peter Popoff. La scena di Red Lights in cui Margaret Matheson smaschera un gua ...

Cillian Murphy e quel difficile rapporto con i giornalisti: "Mi fanno sentire a disagio"

Cillian Murphy ha rivelato di avere un rapporto molto complesso con i giornalisti e di sentirsi spesso a disagio in loro presenza ...

Una scena di Red Lights è ispirata ad un episodio realmente accaduto riguardante James Randi e il guaritore e predicatore Peter Popoff. La scena di Red Lights in cui Margaret Matheson smaschera un gua ...Cillian Murphy ha rivelato di avere un rapporto molto complesso con i giornalisti e di sentirsi spesso a disagio in loro presenza ...