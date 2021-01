Nina Soldano, addio a “Un posto al sole” dopo 17 anni: «Non per scelta mia» (Di martedì 12 gennaio 2021) Fiction 2020: le migliori e dove rivederle guarda le foto I tantissimi fan della soap Un posto al sole dovranno farsene una ragione: con il nuovo anno la “cattivissima” Marina Giordano, una delle colonne portanti del programma, ha abbandonato la serie. Il personaggio, interpretato da Nina Soldano, 57 anni, ha detto addio alla fiction dove recita da ben 17 anni. Leggi anche › “Un po’ sto a casa”: su Rai Play arriva lo spin-off ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Fiction 2020: le migliori e dove rivederle guarda le foto I tantissimi fan della soap Unaldovranno farsene una ragione: con il nuovo anno la “cattivissima” Marina Giordano, una delle colonne portanti del programma, ha abbandonato la serie. Il personaggio, interpretato da, 57, ha dettoalla fiction dove recita da ben 17. Leggi anche › “Un po’ sto a casa”: su Rai Play arriva lo spin-off ...

