Negli Stati Uniti è stata bloccata l’esecuzione di Lisa Montgomery, prima condannata a morte negli ultimi 70 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) È stata bloccata l’esecuzione con iniezione letale di Lisa Montgomery, 52 anni, la prima donna condannata a morte dal tribunale federale degli Stati Uniti in più di 70 anni. Il giudice ha chiesto una perizia psichiatrica. La donna è stata condannata per l’omicidio della 23enne Bobbie Jo Stinnet, incinta di otto mesi. Montgomery la strangolò e le tagliò il ventre con un coltello per rubarle il feto. La bambina riuscì a sopravvivere. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Ècon iniezione letale di, 52, ladonnadal tribunale federale degliin più di 70. Il giudice ha chiesto una perizia psichiatrica. La donna èper l’omicidio della 23enne Bobbie Jo Stinnet, incinta di otto mesi.la strangolò e le tagliò il ventre con un coltello per rubarle il feto. La bambina riuscì a sopravvivere. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tg3web : Negli Stati Uniti i Democratici hanno presentato formalmente la richiesta di impeachment per istigazione all'insurr… - EnricoLetta : Ora tutti a scendere dal carro del Presidente golpista. Negli Stati Uniti e da noi. Sì. ORA. - civcatt : 'Quando 3 anni fa @civcatt, @antoniospadaro e @marcebiblia, pastore presbiteriano, indicavano nell’ «ecumenismo del… - Salvato39803016 : @nzingaretti In Italia governa chi vince le elezioni, ma che il rischio come negli stati uniti che vengano rubate,… - Sivalesbenest : @matteosalvinimi 'Non lo permetteremo'.Giusto,d' -