Napoli, il rinnovo di Gattuso c’è: due date per l’annuncio (Di martedì 12 gennaio 2021) Gennaro Gattuso e il Napoli proseguiranno insieme. Sono due le possibili date dell’annuncio del rinnovo Nonostante i risultati altalenanti dell’ultimo periodo, il Napoli e Gennaro Gattuso proseguiranno insieme almeno fino a giugno del 2023. Il rinnovo è ormai cosa fatta e manca solo l’annuncio. Annuncio che, come riportato da La Repubblica, potrebbe essere annunciato in due ipotetica date. La prima è quella che porta al prossima weekend. La seconda, invece, subito dopo la finale di Supercoppa contro la Juventus del prossimo 20 gennaio. I tanti impegni non aiutano, ma il Napoli e Gattuso saranno ancora insieme. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Gennaroe ilproseguiranno insieme. Sono due le possibilideldelNonostante i risultati altalenanti dell’ultimo periodo, ile Gennaroproseguiranno insieme almeno fino a giugno del 2023. Ilè ormai cosa fatta e manca solo. Annuncio che, come riportato da La Repubblica, potrebbe essere annunciato in due ipotetica. La prima è quella che porta al prossima weekend. La seconda, invece, subito dopo la finale di Supercoppa contro la Juventus del prossimo 20 gennaio. I tanti impegni non aiutano, ma ilsaranno ancora insieme. Leggi su Calcionews24.com

napolista : Gazzetta: #Napoli, spesi cento milioni sul mercato, nessuno è titolare L’unico è #Osimhen colpito da infortunio. N… - ilnapolionline : RINNOVO - Napoli-Gattuso, siamo alle battute finali e senza colpi di scena - - sportli26181512 : Gattuso, progetto in discussione? Ecco cosa sta succedendo: Gattuso, progetto in discussione? Ecco cosa sta succede… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Napoli, accordo per il rinnovo con Gattuso: du… - cn1926it : Rinnovo #Gattuso, accordo fino al 2023: obiettivi condivisi con #DeLaurentiis. I dettagli -