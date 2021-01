“Loro due stanno insieme”. GF Vip, tra gli ex concorrenti è scattata la scintilla. La coppia più ‘improbabile’ è realtà (Di martedì 12 gennaio 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip non smette di regalare emozioni. Dentro e fuori la casa. Dopo quasi quattro mesi di permanenza e un parterre di protagonisti entrati e usciti dal bunker di Cinecittà il profilo dei possibili vincitori si va delineando. Se fino a qualche settimana fa il favorito era Tommaso Zorzi ora le cose sembrano essere cambiate. A trascinare l’influncer verso il basso, il suo rapporto con Stefania Orlando e le parole di lei su un’amicizia ormai deteriorata. La Orlando si era infatti confessata con Andrea Zenga dicendo di essere stanca. “Io cerco sempre di tirarmi su. Le persone conoscono meno questa parte di me, perché quando sono giù sto a casa. Esco solo quando sono tranquilla. Qui è difficile perché che fai? Dove ti vai a mettere? Se mi guardassi da fuori direi ‘Che questa’. Io quando sono così mi detesto. Nella mia quotidianità magari faccio una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip non smette di regalare emozioni. Dentro e fuori la casa. Dopo quasi quattro mesi di permanenza e un parterre di protagonisti entrati e usciti dal bunker di Cinecittà il profilo dei possibili vincitori si va delineando. Se fino a qualche settimana fa il favorito era Tommaso Zorzi ora le cose sembrano essere cambiate. A trascinare l’influncer verso il basso, il suo rapporto con Stefania Orlando e le parole di lei su un’amicizia ormai deteriorata. La Orlando si era infatti confessata con Andrea Zenga dicendo di essere stanca. “Io cerco sempre di tirarmi su. Le persone conoscono meno questa parte di me, perché quando sono giù sto a casa. Esco solo quando sono tranquilla. Qui è difficile perché che fai? Dove ti vai a mettere? Se mi guardassi da fuori direi ‘Che questa’. Io quando sono così mi detesto. Nella mia quotidianità magari faccio una ...

Ultime Notizie dalla rete : Loro due LA POLIZIA POSTALE INDIVIDUA DUE TRUFFATORI Questure sul web La truffa dei finiti sanitari: derubano anziani a Carpi. In manette

Un uomo di 35 anni e una donna di 62 sono stati arrestati dai carabinieri. Per loro l'accusa è quella di furto pluriaggravato continuato e in concorso ...

Santa Maria Capua Vetere, spaccio di droga: arrestati due coniugi e un loro “collaboratore”

Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito, stamani, un'ordinanza di custodia cautelare in ...

