"Lockdown di un mese e niente voto", gli esperti aiutano Conte ad uscire dall'angolo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il consigliere del Ministro della Salute, il professor Walter Ricciardi, sollecita affinché il Governo decida per un Lockdown di almeno un mese ed esclude categoricamente la possibilità di nuove elezioni ora. Dopo il Biontech- Pfizer le cui prime dosi sono arrivate in Italia il 26 dicembre, oggi ha fatto il suo ingresso nel nostro L'articolo proviene da Leggilo.org.

