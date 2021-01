Lillo Petrolo: “Con me il Covid si è espresso al massimo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Noto comico, Lillo Petrolo ha raccontato la sua esperienza di ex malato di Covid. L’artista, appartenente al duo Lillo & Greg, ha raccontato a Marco Liorni in un’intervista rilasciata Italia sì quanto il virus lo abbia debilitato. Lillo ha rivelato, con un velo d’ironia, che con lui il Covid ha dato il massimo e ancora oggi che è guarito ne paga le conseguenze: “Sto benino, mi sto riprendendo. Con me il Covid si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato, dalla febbre altissima ai dolori per arrivare alla polmonite.” Il comico ha anche ammesso di godersi la negatività e ha reso noto che anche la moglie è stata contagiata ma ha avuto dei sintomi lievi. Lillo ha ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Noto comico,ha raccontato la sua esperienza di ex malato di. L’artista, appartenente al duo& Greg, ha raccontato a Marco Liorni in un’intervista rilasciata Italia sì quanto il virus lo abbia debilitato.ha rivelato, con un velo d’ironia, che con lui ilha dato ile ancora oggi che è guarito ne paga le conseguenze: “Sto benino, mi sto riprendendo. Con me ilsi èal. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato, dalla febbre altissima ai dolori per arrivare alla polmonite.” Il comico ha anche ammesso di godersi la negatività e ha reso noto che anche la moglie è stata contagiata ma ha avuto dei sintomi lievi.ha ...

fanpage : Con me il Covid si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l'ha dato'. Il racconto del c… - DavidBlack1980 : “Per il Covid ho rischiato la depressione. In intensiva pensare alla morte è inevitabile” #Lillo - MargiePedersen : RT @fanpage: Con me il Covid si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l'ha dato'. Il racconto del comico fra s… - mixc7 : RT @fanpage: Con me il Covid si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l'ha dato'. Il racconto del comico fra s… - PulitiElena : RT @fanpage: Con me il Covid si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l'ha dato'. Il racconto del comico fra s… -